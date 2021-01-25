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Интерфакс-АВН

Российские конструкторы начали работу над новым истребителем-перехватчиком - "Ростех"

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 января. ИНТЕРФАКС - Опытно-конструкторские работы по созданию перспективного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия начались в РФ, сообщила госкорпорация "Ростех".

"Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.

Предполагается, что МиГ-41 (ПАК ДП) придет на смену истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году.

24 августа 2018 года президент ОАК Юрий Слюсарь заявил "Интерфаксу", что ПАК ДП заменит МиГ-31 около 2030 года. "Это должно быть по логике синхронизировано с завершением планового ресурса МиГ-31. К этому времени нужно будет новую машину разработать, то есть мы говорим о рубеже 2030 года",- сказал Слюсарь, отвечая на вопрос о возможных сроках создания ПАК ДП.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
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