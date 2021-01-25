В США раскрыли покупку Пентагоном данных о перемещениях людей без ордера суда

Разведывательное управление Пентагона на протяжении нескольких лет покупает доступные на рынке базы данных с информацией о местоположении и перемещениях людей без судебного ордера. Об этом 23 января сообщило издание The York Times со ссылкой на документы, предоставленные в ответ на запрос сенатора Рона Уадена.

По данным издания, за последние два с половиной года сотрудники управления в рамках пяти расследований отследили передвижения американцев с помощью купленной базы данных.

Таким образом, вскрывается лазейка в действующем американском законодательстве: несмотря на то, что власти обязаны запрашивать ордер, чтобы телефонные компании передавали данные о местоположении своих клиентов, правительство может купить те же данные у посредников без необходимого разрешения суда.

Брокеры, в свою очередь, «не разделяют американцев и иностранных пользователей», поэтому фильтрацией полученных сведений занимаются непосредственно сотрудники управления. После этого для получения разрешения на доступ к базе данных с информацией об американцах аналитики должны запрашивать специальное разрешение, за последние два с половиной года такое разрешение выдавалось пять раз.

В декабре экс-руководитель Службы безопасности мобильных сетей штата Вашингтон Гэри Миллер обвинил Китай в слежке за американцами через телефонные сети.