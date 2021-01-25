Каждый год по новой субмарине плюс авианосец - Турция

Президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Турция входит в число десяти стран мира, которые могут самостоятельно проектировать, строить и обслуживать свои боевые корабли.

«Мы укрепим нашу военно-морскую мощь за пять лет с помощью пяти крупных проектов», - сказал глава государства во время выступления на церемонии спуска на воду нового фрегата «Стамбул» ВМС Турции. Об этом пишет Eadaily со ссылкой на проправительственную газету Daily Sabah.

Эрдоган указал на значительные достижения военно-промышленного комплекса Турции по закладке новых и модернизации уже находящихся в строю надводных и подводных кораблей страны.

По его словам, турецкий авианосец, который будет спроектирован собственными силами, выведет ближневосточную страну-члена НАТО в «высшую лигу» в военно-морской сфере.

Система Gökdeniz, военно-морской аналог низковысотного комплекса противовоздушной обороны Korkut, принимается на вооружение турецкого флота вместе с фрегатом Istanbul.

Эрдоган также отметил, что с 2022 года будут приняты на вооружение шесть новых подводных лодок, по одной в течение каждого последующего года.