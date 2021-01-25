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ТАСС

Черноморский флот следит за действиями эсминца США Donald Cook в Черном море

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Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook
Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook.
Источник изображения: © EPA/ADAM WARZAWA, архив

Ранее этот эсминец заходил в Черное море 23 ноября 2020 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота следят за действиями зашедшего в акваторию Черного моря эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) ВМС США Donald Cook. Об этом в субботу сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Donald Cook ВМС США, зашедшего 23 января 2021 году в акваторию Черного моря", - сказали в НЦУО.

Ранее этот эсминец заходил в Черное море 23 ноября прошлого года. Тогда он также был взят на сопровождение Черноморским флотом.

Корабли США переодически заходят в Черное море. В российском МИД неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

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