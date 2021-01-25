Войти
Интерфакс-АВН

США могут пересмотреть подписанное с талибами соглашение - советник по нацбезопасности

302
0
0
После подписания договора о прекращении огня в Дохе. Слева – представитель США Замлай Халилзад, в центре – лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар. Фото Reuters
После подписания договора о прекращении огня в Дохе. Слева – представитель США Замлай Халилзад, в центре – лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар. Фото Reuters.

Кабул. 23 января. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты могут пересмотреть заключенное с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ) в феврале 2020 года соглашение, заявил в ходе разговора с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохибом советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"Г-н Салливан ясно дал понять намерение США пересмотреть соглашение между США и Талибаном от февраля 2020 года, в том числе оценить, выполняет ли Талибан свои обязательства по разрыву связей с террористическими группировками, сокращению насилия в Афганистане и участию в содержательных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении официального представителя СНБ США Эмили Хорн, сообщает посольство США в Кабуле.

"Салливан подчеркнул, что США будут поддерживать мирный процесс энергичными региональными дипломатическими усилиями, которые будут направлены на то, чтобы помочь обеим сторонам достичь прочного и справедливого политического урегулирования, и постоянного прекращения огня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США.

Он выразил желание Америки, чтобы все афганские лидеры воспользовались этой исторической возможностью для мира и стабильности.

Советники по национальной безопасности обсудили поддержку США защиты исключительных достижений афганских женщин, девочек и групп меньшинств в рамках мирного процесса.

Салливан обязался проводить тесные консультации с правительством Афганистана, союзниками по НАТО и региональными партнерами относительно коллективной стратегии по поддержке стабильного, суверенного и безопасного будущего Афганистана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ливан
США
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
21.09.2020
Кто, где и за что сегодня воюет на планете
14.09.2020
Анкара и Каир сталкиваются лбами в Ливии
04.03.2020
Идлиб придется заморозить
20.01.2020
Генералы-миротворцы в голубых беретах ООН
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:03
  • 77
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании