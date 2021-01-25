ВСУ кардинально меняют территориальную оборону: реальные задачи в современной войне (Defense Express, Украина)

Милитаризация Украины идет полным ходом. Теперь в Киеве к этому процессу решили подключить и мирное население — путем создания так называемых сил территориальной обороны. Чем закончится эта инициатива — очередным украинским «гиперлупом», выкапыванием детьми окопов в Мариуполе или очередным коррупционным скандалом, пока неизвестно. Ведь бюджетных средств на проект пока еще не выделили.

Территориальная оборона не должна допустить повторения 2014 года

Развертывание подразделений территориальной обороны упредит дестабилизацию обстановки и обеспечит эффективное развертывание боевых подразделений ВСУ для отпора агрессии.

Система территориальной обороны, которая фактически начала действовать на Украине в 2014 году, к сожалению, оказалась неэффективной. Помехой этому стал остаточный принцип финансирования, непонятные широкой общественности задачи и система набора кадров, а также большая зависимость от активной позиции областных государственных администраций.

Вооруженные силы Украины приступили к внесению концептуальных изменений в сфере территориальной обороны, которые должны воплотиться в создании Сил территориальной обороны с постановкой четких и реальных задач. Об этом Defense Express рассказал командующий войск территориальной обороны ВСУ Анатолий Баргилевич.

На данный момент мы вообще не рассматриваем те "бумажные" подразделения территориальной обороны, которые были созданы в 2014-2015 годах. По плану мы должны были получить все необходимое, но в реальности этот процесс происходил по остаточному принципу. И фактически это был миф.

Поэтому сейчас наша задача кардинальная: чтобы вокруг системы территориальной обороны были сосредоточены усилия всех составляющих сектора безопасности и обороны. Это вооруженные силы Украины, национальная полиция, национальная гвардия, и тому подобное, а также гражданский сектор, который вообще выпал из этого процесса.

Мы заинтересованы в том, чтобы Верховной радой была законодательно закреплена концепция формирования и действий территориальной обороны. Она должна четко определить, кто какими вопросами занимается, четкую ответственность и определенные результаты на всех этапах.

Мы понимаем, что вопрос функционирования территориальной обороны мало кто сейчас хочет брать на себя. Поэтому ВСУ и готовы этим заниматься с целью укрепления обороны страны.

Уже сформированы бригады территориальной обороны, в которых, по сравнению с прошлыми формированиями, есть кадровые военные. Это ядро, которое берет на себя все организационные вопросы. На практике это позволяет за минимальное время развернуть бригаду, что и было проверено во время учений на Херсонщине в 2020 году.

Мы изучали опыт стран Балтии, Польши, США, особенно национальной гвардии Калифорнии, в которой эта система является сверхмощным механизмом. Там, кроме привлечения национальной гвардии к вопросам обороноспособности внутри страны, отработано привлечение подразделений к ликвидации стихийных бедствий, а также система, когда национальная гвардия является резервом вооруженных сил для действий вне территории страны.

Однако на Украине существуют свои особенности. В настоящий момент мы вообще не рассматриваем участие территориальной обороны в боевых действиях. Она должна будет развернута заблаговременно с целью недопущения дестабилизации в определенных регионах, захвата ключевых объектов и населенных пунктов.

Опыт 2014 года продемонстрировал: там, где мы взяли под контроль города, там у нас был успех. Поэтому мы предусматриваем, что территориальная оборона, исключительно в рамках законодательства и совместно с другими силовыми ведомствами, в случае необходимости должна взять под контроль ключевые объекты. Это предупредит дестабилизацию обстановки и обеспечит эффективное развертывание боевых подразделений ВСУ для отпора агрессии.

Развертывание подразделений территориальной обороны упредит дестабилизацию обстановки и обеспечит эффективное развертывание боевых подразделений ВСУ для отпора агрессии. То есть территориальная оборона должна создать комфортные условия для армии, а дальше действовать исключительно в пределах своих областей.

Мы должны дать желающим приобщиться к территориальной обороне четкое понимание системы управления, комплектования, а также место в этой структуре с понятными и реальными задачами.

У резервиста должен быть контракт, который приписывает его к конкретной бригаде территориальной обороны и не ограничивает его так, как в случае с контрактом в боевых подразделениях Вооруженных сил. Он должен иметь более широкие права. Для того, чтобы желающие, особенно с боевым опытом, могли спокойно принять участие в этом деле.

Мы вообще не можем сказать, что территориальная оборона - это какой-то отдельный род войск. Вернее сказать, что это силы, являющиеся более содержательным и основательным термином.

Что касается финансирования, то для этого необходимо предусмотреть в смете ВСУ расходы по этому направлению. Это позволит получить защищенные бюджетные отчисления для подготовки и оснащения этой компоненты обороноспособности. Кроме того, в ходе административной реформы страны выпал целый блок ответственности местных властей за оборону, который нужно восстановить в виде четких обязанностей и финансирования.

Также никто не исключает определенные субвенции на конкретные мероприятия из государственного бюджета на конкретные проекты. Создание таких четких трех направлений финансирования с распределением целей не является большой проблемой.

Отдельный вопрос - быстрое и качественное управление. Мы не можем рассматривать территориальную оборону за пределами общей системы управления ВСУ и национальной безопасности страны в целом. Поэтому система управления территориальной обороны полностью адаптирована и современна, которая разрабатывается на основе системы "Колокол".

Мы предусматриваем создать командные пункты, как в стационарном исполнении, так и в мобильном. Что обеспечит управление от стратегического до тактического уровня к батальону в каждой области. Это дает возможность не только отдавать команды, но и иметь обратную связь в режиме онлайн. Именно это является нашей перспективой.