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Интерфакс-АВН

Эстонии нужно тратить на оборону 6,5% ВВП, но этого не удастся добиться - командующий

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Высокоточный боеприпас для ВС Эстонии
Высокоточный боеприпас для ВС Эстонии.
Источник изображения: invoen.ru

Таллинн. 23 января. ИНТЕРФАКС/BNS - Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем считает, что стране надо увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, чтобы быть в состоянии длительное время противостоять возможному нападению России.

Однако, как заявил Херем в передаче "Uudis+" на Vikerraadio, в Эстонии этого не удастся добиться ни при каких обстоятельствах, передает rus.err.ee.

По словам Херема, для отражения возможного военного нападения Эстонии потребуется дальняя артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны. Кроме того, потребуется способность мобилизовать все это в течение нескольких дней.

Сейчас, по мнению Херема, самое главное - поддерживать боеготовность действующих подразделений. Подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения. Только техническое обслуживание автомобилей обходится в 30 млн евро в год, привел он пример.

По словам Херема, главная военная цель Сил обороны - сдерживание.

Эстонский командующий считает, что самой большой угрозой для страны является Россия. По словам Херема, восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, как это было, например, в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико.

На данный момент в Эстонии действует План развития Сил обороны на 2017-2026 годы. Новый план развития рассчитан на 2021-2023 годы. Для реализации десятилетних целей в Министерстве обороны Эстонии каждые четыре года подготавливается план развития, в котором принимаются решения о действиях в подведомственной сфере и их финансировании. Это, в свою очередь, входит в годовой проект оборонного бюджета.

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