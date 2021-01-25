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Интерфакс-АВН

Новый министр обороны США и генсек НАТО намерены отстаивать "общие ценности" и сильную позицию альянса - Пентагон

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Стороны также обсудили Афганистан и Ирак

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Новый министр обороны США Ллойд Остин, кандидатуру которого выдвинул президент Джо Байден и накануне утвердил сенат, провел телефонную беседу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил Пентагон.

"Лидеры обсудили важность наших общих ценностей, нынешнюю обстановку в плане безопасности, включая поддержание сильной позиции НАТО в области сдерживания и обороны", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся миссий в Афганистане и Ираке, отметил Пентагон.

Остин и Столтенберг также затронули тему предстоящей встречи министров обороны НАТО, договорились обсудить этот вопрос более подробно в скором времени.

"Министр заявил, что надеется на развитие тесных рабочих отношений со Столтенбергом, оба лидера пообещали провести консультации в ближайшие месяцы", - сообщил Пентагон.

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Страны
Афганистан
Ирак
США
Проекты
NATO
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