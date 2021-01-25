Боевые лазеры и дронометы – новинки американской оборонки

Среди анонсированного: рельсовый ускоритель, беспилотники, которые можно будет запустить в воздух при помощи гранатомета, электромагнитные пушки и боевые лазеры.

Рельсовые ускорители, они же электромагнитные ускорители масс, будут разгонять до сверхскоростей ракеты.

Подобными установками Пентагон планирует оснастить эсминцы, первыми на очереди называют корабли класса «Замвольт», указывает «ПМ».

Авиастроители заявили, что в войска поступят беспилотники Grenade Launched Unmanned Aerial System (GLAUS). Дрон сможет парить 90 минут, собирая информацию об обстановке на поле боя. Запускать его будут при помощи гранатометов производства Heckler & Koch. Скорость выпускаемых им гранат довольно невысока, так что переживать за сохранность дрона при подобном резком старте не придется. Управлять полетом дрона после запуска оператор сможет при помощи джойстика.

В компании Raytheon в свою очередь заявили, что разрабатывают для ВВС США сразу два проекта: электромагнитные пушки PHASER и THOR. Комплексы представляют из себя микроволновый радарный передатчик и пункт управления для оператора-наводчика. Микроволновая пушка будет излучать волны в коническом луче, который будет уничтожать небольшие цели за микросекунды. Компания также намерена поставляться в войска лазерные комплексы, которые установят на квадроциклы. Специалистам осталось только решить вопрос стрельбы на ходу, на которую их разработка пока не способна.

Кроме того, американские войска не останутся и без лазерной пушки. ВВС США заключили контракт с компанией Kratos Defense & Security Solutions еще в 2010 году. В 2014 году специалисты собрали и протестировали демонстрационный образец пушки. В 2020 году комплекс мощностью 60 кВт появился на USS Preble. К 2022 году аналитики ожидают появление пушек мощностью в 300 кВт, что позволит пушке уничтожать не только малые беспилотники, но и ракеты.