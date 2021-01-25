Продление ДСНВ-3 должно быть прологом к усилению международного контроля над вооружениями - Столтенберг

Брюссель. 22 января. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что продление Договора о СНВ-3 должно послужить началом для возобновления усилий по линии укрепления контроля над вооружениями во всем мире.

"Продление ДСНВ-3 - это не конец, это должно стать началом новых усилий по укреплению международного контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что также продление должно расширить "изучение того, как охватить все системы вооружения" при помощи мер контроля.

Генсек напомнил, что в случае, если договор продлен не будет, его действие завершится 5 февраля.

Столтенберг выразил уверенность в том, что США продолжат "консультироваться с союзниками по НАТО по вопросу контроля над вооружениями в целом".

Ранее агентство Associated Press сообщало, что администрация президента США Джо Байдена в скором времени планирует передать российской стороне предложение по продлению СНВ-3.

"Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан планирует в течение четверга (по времени Вашингтона - ИФ) передать российскому послу Анатолию Антонову предложение о продлении соглашения", - пишет агентство.

До этого издание Washington Post сообщило со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США, что Байден намерен добиваться продления СНВ-3 на пять лет.

Ранее на этой неделе в МИД РФ сообщали, что Россия выступает за пролонгацию Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без предварительных условий на срок пять лет и рассчитывает на конструктивную позицию администрации Джо Байдена по данному вопросу.