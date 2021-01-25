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Интерфакс-АВН

Полк систем ПВО С-400 заступит на боевое дежурство под Самарой 29 января - Минобороны РФ

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ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Церемония заступления на боевое дежурство полкового комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" состоится 29 января, сообщает в пятницу российское военное ведомство.

"29 января боевые расчёты ЗРС С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа заступают на боевое дежурство по охране объектов в зоне ответственности", - сказано в сообщении, размещённом на сайте Минобороны.

По данным ведомства, "новые "Триумфы", поступившие на вооружение самарских зенитчиков, заменили широко распространенные ЗРС С-300ПС".

"После постановки ЗРС С-400 "Триумф" на боевое дежурство зенитный ракетный полк 14-й армии ВВС и ПВО, дислоцированный под Самарой, полностью завершит свое перевооружение на новые типы зенитных ракетных систем", - говорится в пресс-релизе.

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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