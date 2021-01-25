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Интерфакс-АВН

Песков оставил без комментариев поручение Байдена разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ

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Избранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo, Andrew Harnik

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - В Кремле не комментируют поручения президента США Джо Байдена американским спецслужбам собрать информацию о предполагаемых агрессивных действиях России, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не можем комментировать поручения президента США. Если он нуждается в какой-то дополнительной информации, наверное, спецслужбы должны будут ее предоставить", - сказал Песков журналистам.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о том, что Байден попросил разведслужбы "подготовить оценку по поводу хакерской араки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане".

Со своей стороны Песков напомнил, что "многочисленные расследования относительно российского вмешательства были проведены, были потрачены достаточно немалые средства американских налогоплательщиков на это, и в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства".

"Что касается сюжета по Афганистану, мы также слышали официальные заявления представителей американских спецслужб ранее о том, что это не что иное, как фейк, и что спецслужбы не располагают такой информацией и не могут ее подтвердить", - отметил пресс-секретарь президента.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Проекты
2020-й год
ИТ
Химоружие
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