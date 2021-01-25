Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим ВС Мьянмы

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Республики Мьянма старший генерал Мин Аунг Хлайн во время переговоров.

ЦАМТО, 22 января. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

"Рассматриваем сегодняшние переговоры как возможность дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего в военной и военно-технической сферах. Несмотря на ограничения, которые наше сложное время принесло нам, мы надеемся на дальнейшую активизацию отношений между нашими оборонными ведомствами", – сказал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что это подтверждает тот факт, что в наступившем году свой первый зарубежный визит он совершает именно в Мьянму.

Министр обороны РФ подчеркнул, что Россия намерена и впредь прилагать усилия по укреплению всего спектра двусторонних связей с опорой на сложившиеся между двумя государствами взаимопонимание, обоюдное уважение и доверие.

"Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всех направлений нашего партнерства в военной области. Мы всегда открыты для предметного разговора", – сказал глава российского военного ведомства.

Генерал армии Сергей Шойгу также поблагодарил главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы за личную помощь в возвращении россиян из республики в условиях пандемии.

"Пользуясь случаем, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы лично помогли вернуться домой российским гражданам, оказавшимся в условиях пандемии в вашей стране. 19 человек были взяты на борт чартерного рейса вооруженных сил Мьянмы, который обеспечивал ваш визит в Москву на парад Победы", – сказал министр обороны России.

Сергей Шойгу также поблагодарил главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы за приезд в Москву на праздничные мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Это наш с вами общий праздник. Мы вместе боролись с фашизмом", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

"Приветствуем регулярное участие мьянманских представителей в авторитетных мероприятиях Министерства обороны Российской Федерации, включая Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум "Армия" и, конечно, Армейские международные игры", – сказал министр обороны России.

Сергей Шойгу отметил, что особой вехой в укреплении военного сотрудничества стало участие военнослужащих Мьянмы в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".

В свою очередь, Мин Аунг Хлайн поблагодарил главу российского военного ведомства за визит и сообщил, что Мьянма придает этому визиту большое значение.

"Несмотря на большие расстояния, наши страны очень близки. Россия, как верный друг, всегда поддерживала Мьянму в трудные моменты, особенно последние четыре года", – цитирует главнокомандующего ВС Республики Союз Мьянма Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.