Продление ДСНВ-3 даст Москве и Вашингтону время, чтобы рассмотреть меры укрепления стратегической стабильности - постпред РФ Ульянов

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Заявление новой администрации США о намерении продлить на пять лет договор СНВ-3 - обнадеживающий шаг, продление позволит выработать дополнительные меры в сфере стратегической стабильности, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Обнадеживающий шаг. Продление даст обеим сторонам время на то, чтобы рассмотреть возможные дополнительные меры, направленные на укрепление стратегической стабильности и глобальной безопасности", - написал Ульянов в "Твиттере" в пятницу.

Представитель Белого дома Джен Псаки накануне заявила, что администрация США будет добиваться продления СНВ-3 на пять лет.

По данным агентства Associated Press, администрация президента США Джо Байдена в ближайшие часы планирует передать российской стороне предложение по продлению СНВ-3.

МИД РФ заявил на этой неделе, что Россия выступает за пролонгацию Договора о стратегических наступательных вооружениях без предварительных условий на срок пять лет и рассчитывает на конструктивную позицию администрации Джо Байдена по данному вопросу.

"Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причём с максимально реалистичных позиций. Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как Договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в Договоре пятилетний срок", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади выразили надежду на конструктивную позицию новой американской администрации и готовность к работе на принципах равноправия.