Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Запуск модуля "Наука" к МКС, ранее планировавшийся в мае, состоится летом, сообщил руководитель полёта российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев.

"Сейчас у нас в программе пусков 2021 года летом запланирован пуск этого модуля", - сказал Соловьев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск может быть перенесен с мая на июль 2021 года.

19 января в "Роскосмосе" сообщили, что модуль успешно прошел 80% запланированных испытаний. В том числе была испытана топливная система, проблема с которой вынудили отложить запуск модуля на несколько лет.

Были также проверены "основной и резервный комплекты системы обеспечения температурного режима модуля, составные части комплекса двигательных установок "Науки", система управления движением и навигацией модуля".

Кроме этого, проведены испытания телевизионной связи и антенно-фидерного устройства телевизионной системы, в том числе ТВ-цепей и кодеров, ТВ-связи через универсальные рабочие места экипажа.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

"Наука", а также еще два модуля, разрабатываемые для МКС, узловой и энергетический, могут стать основой для независимой российской орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин сообщал, что, помимо них, станция будет включать еще два модуля, а ее масса будет составлять до 60 тонн.

В ноябре замгендиректора "Энергии" Владимир Соловьев сообщил, что разрабатываемая станция будет иметь экипаж до четырех человек и состоять из 3-7 модулей.

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов ранее сообщил, что "Энергия" также разрабатывает для орбитальной станции модуль с центрифугой, который обеспечит на ней искусственную гравитацию.