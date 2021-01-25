Систему по борьбе с контрафактом внедрят для комплектующих в ОПК и титановой продукции

Готовность подключиться к системе выразили Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация и холдинг "Технодинамика", рассказал гендиректор компании "РТ-Техприемка" Владлен Шорин

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Компания "РТ-Техприемка" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует в 2021 году в рамках борьбы с контрафактной продукцией внедрить систему электронной прослеживаемости на предприятиях титановой продукции и комплектующих. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Владлен Шорин.

В сентябре 2020 года была запущена система QR-кодов для слежения за металлопродукцией и борьбой с поставками контрафактной продукции на предприятия авиационной отрасли. "Сейчас система прослеживаемости внедрена в сфере сырья и полуфабрикатов. В этом году мы разрабатываем меры по запуску системы на предприятиях, которые производят титановую продукцию. Также на этот год ставим задачу внедрения системы для контроля более сложных изделий, комплектующих", - сказал Шорин.

По его словам, готовность подключиться к системе выразили такие лидеры ОПК, как Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация и холдинг "Технодинамика".

Разработанная специалистами "РТ-Техприемка" система позволяет отследить каждый этап движения продукции. В информационной системе на каждое изделие заводится своя страница с данными о том, когда и кем оно было изготовлено, кому было отгружено, а также предоставлена иная информация, которая содержится в сопроводительных документах на продукцию.

"Система готовится к массовому внедрению. Дело в том, что эта тема затрагивает многие аспекты, например поправки в законодательство, безопасность, мониторинг большого объема информации, которую мы будем предоставлять предприятиям ОПК", - пояснил гендиректор.