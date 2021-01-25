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«Пенициллин» - хорошее средство от реактивных и ствольных артиллерийских комплексов противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» поступила на вооружение российской армии.

Об этом сообщил генеральный директор концерна «Вега» (разработчик комплекса, входит в структуру «Росэлектроники» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев, передает «РИА Новости».

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», - сообщил Михеев.

Комплекс предназначен для поиска позиций вражеских реактивных и ствольных артиллерийских комплексов, зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» регистрирует тепловые и акустические сигнатуры и наносит координаты позиций артиллерии на электронную карту.

По информации «Веги», комплекс получает координаты одиночной цели, которая ведет огонь, в течение пяти секунд. «Пенициллин» эффективен как в дневное, так и в ночное время в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов.

Кроме функций артразведки, «Пенициллин» обеспечивает радиосвязь автоматизированных систем управления с внешними абонентами на расстоянии до 40 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Проекты
2020-й год
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