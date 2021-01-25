Нам нужен СНВ-3, но «давить» Россию будем по-прежнему - Байден

The Washinton Post сообщила о нежелании президента США Джозефа Байдена «перезагружать» отношения с Москвой. Вместо этого администрация нового президента хочет привлечь Россию к ответственности за «безрассудные и агрессивные действия».

Как пишет WP, Байден собирается наказать Москву за вмешательство в выборы, отравление Алексея Навального и кибератаку.

По словам источников издания, Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, как это делали многие новые президенты США после окончания холодной войны.

Вместе с тем администрация 46-го президента будет стремиться продлить Договор о сокращении наступательных ядерных вооружений (СНВ-3) еще на пять лет. Однако, словам источников издания, это не означает улучшения отношений с Москвой.

Кроме того, президент попросит у директора национальной разведки Аврил Хейнс дать оценку масштабной кибератаке на федеральные ведомства, в которой многие американские политики и аналитики обвиняют Россию.

«Мы будем использовать эту оценку для обоснования нашего ответа на российскую агрессию в ближайшие недели», - заявил собеседник.