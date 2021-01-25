Войти
Военно-промышленный курьер

Нам нужен СНВ-3, но «давить» Россию будем по-прежнему - Байден

339
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

The Washinton Post сообщила о нежелании президента США Джозефа Байдена «перезагружать» отношения с Москвой. Вместо этого администрация нового президента хочет привлечь Россию к ответственности за «безрассудные и агрессивные действия».

Как пишет WP, Байден собирается наказать Москву за вмешательство в выборы, отравление Алексея Навального и кибератаку.

По словам источников издания, Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, как это делали многие новые президенты США после окончания холодной войны.

Вместе с тем администрация 46-го президента будет стремиться продлить Договор о сокращении наступательных ядерных вооружений (СНВ-3) еще на пять лет. Однако, словам источников издания, это не означает улучшения отношений с Москвой.

Кроме того, президент попросит у директора национальной разведки Аврил Хейнс дать оценку масштабной кибератаке на федеральные ведомства, в которой многие американские политики и аналитики обвиняют Россию.

«Мы будем использовать эту оценку для обоснования нашего ответа на российскую агрессию в ближайшие недели», - заявил собеседник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
21.12.2020
«Мертвая рука» на красной кнопке
31.07.2020
COVID-19 нипочем: США продолжили модернизировать ядерное оружие
25.10.2016
Грозный "Сармат": наследник "Воеводы" преодолеет любую ПРО
17.06.2013
Противолодочная недееспособность
03.09.2012
Барак Обама: военно-политические итоги президентства. Часть 2
03.10.2011
Минобороны опровергло сообщения о списании "Акул"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 19:53
  • 75
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 19:20
  • 105
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании