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Интерфакс-АВН

Российский посол подтвердил, что Индия направляет в РФ группу военных специалистов - газета

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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Индии Николай Кудашев подтвердил информацию, что индийские военные отправятся в Россию для обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

"Состоявшаяся в российском посольстве в Дели встреча с индийскими военными специалистами в преддверии их поездки в РФ подтвердила: реализация контракта на поставку Дели пяти полковых комплектов С-400 стоимостью $5,43 млрд, подписанного в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года, вступает в решающую фазу", - говорится в публикации.

"Этот этап очень важен, это переход от контрактной деятельности к практическому овладению передовыми российскими технологиями в области противовоздушной обороны нашими индийскими друзьями, индийскими военнослужащими. Группа в Россию отправляется большая - около ста человек", - заявил Кудашев в ходе встречи с индийскими военными специалистами.

При этом он не назвал конкретную дату вылета индийской делегации в РФ, отмечается в статье.

По словам посла, тот факт, что индийские военнослужащие направляются в Россию именно сейчас, во время пандемии, означает приверженность сторон принятым на себя обязательствам, а также демонстрирует их независимость от внешних санкционных угроз, пишет издание.

"Поездка этой группы означает, что Индия не поддалась давлению третьих стран", - приводит газета слова Кудашева.

Издание напоминает, что накануне встречи в российском посольстве в ведущих индийских СМИ появилась информация о запланированной на последнюю декаду января поездке военных этого государства в Россию.

Ранее со ссылкой на газету The Times of India сообщалось, что вслед за первой группой индийских ракетчиков в этом году в Россию отправится и вторая группа. В Дели рассчитывают на то, что первый полковой комплект ЗРС С-400 будет принят на вооружение в конце 2021 года или начале 2022 года.

Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет $14,5 млрд, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

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Персоны
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