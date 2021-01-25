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Интерфакс-АВН

Байден поручил разведке собрать данные об агрессивных действиях РФ - Белый дом

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Джо Байден во время выступления в кампусе Университета штата Небраска в Омахе
Джо Байден во время выступления в кампусе Университета штата Небраска в Омахе.
Источник изображения: © AP Photo, Nati Harnik

Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден дал распоряжение разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент попросил наши разведслужбы подготовить оценку по поводу хакерской араки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального, а также по поводу данных о выплате денег за нападения на военных США в Афганистане", - сказала она на брифинге.

Ранее Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия".

"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезапуск" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета.

По ее данным, новая администрация, напротив, "готовит новые ответные меры" в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - сказал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Проекты
2020-й год
ИТ
Химоружие
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