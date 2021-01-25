Решение Байдена о продлении ДСНВ с Россией на пять лет служит интересам обеспечения обороны США - Пентагон

Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Решение президента Джо Байдена о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) соответствует интересам США и продвигает обороноспособность страны, заявили в Пентагоне.

"Решение президента Байдена добиваться продления ДСНВ на пять лет продвигает обороноспособность страны", - говорится в заявлении представителя Минобороны США Джона Кирби.

Отмечается, что соблюдение Россией договора хорошо послужило интересам национальной безопасности США и "американцам гораздо безопаснее, если ДСНВ будет сохранен и продлен".

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие часы планирует передать российской стороне предложение по продлению СНВ-3.

Ранее Washington Post сообщила со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США, что Байден намерен добиваться продления СНВ-3 на пять лет.

"По словам двух высокопоставленных официальных лиц США, президент Байден стремится к продлению на пять лет последнего действующего соглашения, ограничивающего арсеналы двух крупнейших ядерных держав. Срок его действия истекает через несколько дней", - пишет газета.

Ранее на этой неделе в МИД РФ сообщали, что Россия выступает за пролонгацию Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без предварительных условий на срок пять лет и рассчитывает на конструктивную позицию администрации Джо Байдена по данному вопросу.

"Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причём с максимально реалистичных позиций. Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как Договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в Договоре пятилетний срок", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади выразили надежду на конструктивную позицию новой американской администрации и готовность к работе на принципах равноправия.