Forbes (США): корабли дороги, а картинки дешевы — и российское КБ нафантазировало новый диковинный авианосец

В США ревниво следят за разработками российского ВПК, а потому сообщение, что авианосцу «Адмирал Кузнецов» готовится замена, вызвало интерес. Но в статье к интересу примешивается скептицизм: удастся ли России реализовать интересные идеи? Повторит ли РФ успех своего ледокольного кораблестроения?

Может, когда-нибудь российский ВМФ всерьез задумается о строительстве замены своему единственному авианосцу - устаревшему и весьма ненадежному "Адмиралу Кузнецову". Но не сегодня. Созданная Невским проектно-конструкторским бюро в Санкт-Петербурге очередная концепция авианосца нового поколения не очень серьезна, говорят эксперты.

Но она несомненно интересна. Если во всем мире надстройка на верхней палубе авианосцев (или две надстройки) стоит посередине корабля, то в новом эскизном проекте Невского ПКБ надстройка 250-метрового авианосца расположена ближе к носу.

Подготовленное бюро графическое изображение авианосца водоизмещением 45 000 тонн явно не является отражением серьезной конструкторской мысли. На картинке у авианосца нет даже трубы для предположительно неядерной силовой установки. А ведь размещение труб определяет схему его полетной палубы.

Но отсутствие детального проекта не имеет значения. Кремль не выделяет серьезных средств на проектирование и строительство нового авианосца. И совершенно непонятно, изменятся ли его планы в этом отношении, и если изменятся, то когда. Невское ПКБ просто мечтает вслух.

"Российская оборонная отрасль издавна славится новаторским мышлением и проектными работами, - сказал военно-морской аналитик Эрик Вертхайм (Eric Wertheim), являющийся автором справочника "Боевые флоты мира". - Но она в равной мере прославилась чрезмерной шумихой вокруг новых проектов и систем, которые вряд ли когда-нибудь будут реализованы и поступят на вооружение".

В качестве примера можно привести другие концепции новых авианосцев, которых великое множество. Российская промышленность в последние годы предложила несколько проектов. Невское бюро выдвинуло идею создания огромного авианосца водоизмещением 90 000 тонн, дав ему название "Ламантин". Этот корабль сможет брать на борт 60 самолетов, что примерно вдвое больше, чем у "Кузнецова", имеющего водоизмещение 60 000 тонн.

Но правительство пока не утвердило многолетнюю и дорогостоящую программу проектирования и строительства нового авианосца. Вместо этого оно тратит сотни миллионов долларов на ремонт, модернизацию и продление ресурса винтажного "Кузнецова" 1980-х годов постройки, хотя этот корабль в последнее время отличился несколькими серьезными происшествиями.

"Адмирал Кузнецов", длина которого составляет 300 метров, был зачислен в состав флота в 1990 году. В период с 1991 по 2016 год он совершил всего семь выходов на боевое дежурство. Когда в 2016 году корабль выполнял боевые задачи у побережья Сирии, его авиакрыло в течение трех недель из-за аварий потеряло два самолета.

В октябре 2018 года "Кузнецов" получил серьезные повреждения, находясь на 82-м судоремонтном заводе в Росляково недалеко от Мурманска, когда затонул плавучий док ПД-50, в который авианосец зашел для ремонта.

А в декабре 2019 года на борту "Кузнецова" во время проведения ремонтных работ произошел пожар. Погибли два рабочих. Пламя повредило и без того ветхую систему электрооборудования корабля.

После пожара командование ВМФ задумалось о списании этого старого и потрепанного судна. Российский флот строит универсальные десантные корабли, которые могут частично заменить устаревший авианосец. Правда, на них нельзя будет разместить пилотируемые истребители.

Но Москва решила отремонтировать авианосец, заменив древние котлы. Установленные в настоящее время котельные установки во время плавания изрыгают густой черный дым. По плану "Кузнецов" должен вернуться в море на испытания в 2022 году.

Нежелание идти на риск и строить новые большие корабли стало чем-то вроде закономерности в Кремле. В годы холодной войны в составе российского ВМФ были легкие авианосцы, огромные крейсеры с ядерной энергетической установкой и другие крупные боевые корабли.

Но российская кораблестроительная отрасль так и не оправилась в полной мере от постсоветского краха. Часть больших старых кораблей типа "Кузнецова" осталась в строю, однако при строительстве новых судов внимание почти целиком и полностью сосредоточено на небольших и более простых надводных кораблях типа фрегатов и корветов, а также на подводных лодках.

"Главная проблема - это двигатели, - сказал военный эксперт из Пермского университета Павел Лузин. - Российская промышленность до сих пор не в состоянии создавать достаточно мощные и эффективные двигательные установки для кораблей таких типов". Западные санкции исключают импорт подходящих силовых установок.

Видимо, построить новый авианосец российской промышленности будет не под силу. Но воображению российских художников нет предела. "Я считаю, что этот концептуальный дизайн, скорее всего, останется тем, чем он является - просто концепцией, - сказал Вертхайм. - По крайней мере, на ближайшую перспективу, пока не удастся решить большую часть тех серьезных проблем, с которыми сталкивается их военное и гражданское кораблестроение".

Если во всей это истории с выдуманным авианосцем и есть положительная сторона, то заключается она в том, что картинка дает российским проектировщикам пищу для размышлений. Невское ПКБ намерено разместить на новом авианосце отличающееся новизной смешанное авиакрыло в составе 24 истребителей, шести вертолетов и 20 беспилотников.

У российского военно-морского флота нет даже беспилотников, подходящих для запуска с авианосцев. Все это в будущем, как и сам корабль. И они могут подать сигнал о том, в каком направлении будет развиваться российский флот. Со временем. С запозданием.

"Это концепция, - сказал научный сотрудник Центра военно-морского анализа из Виргинии Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett). - Но важнее другое: как они себе представляют будущую войну".

Дэвид Экс (David Axe)