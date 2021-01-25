Sina (Китай): включение Россией ракет «Авангард» в договор о ядерном разоружении — уступка или обман США?

В конце прошлого года Путин объявил о том, что намерен ввести ракету «Авангард» в сферу действия договора СНВ-3. Сразу после этого заговорили о том, что Россия якобы признала себя побежденной. Но правда ли, что Россия «склонила голову»? Как бы не так. Своими заявлениями она лишь морочит Америке голову, уверен пользователь «Сины».

Соединенные Штаты и Россия по-прежнему находятся на стадии переговоров по продлению договора о ядерном разоружении. Недавно Россия сделала новое заявление. В конце 2020 года Владимир Путин публично объявил, что он согласен включить ракету "Авангард" в область действия "Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III). Это известие вызвало множество разговоров, вплоть до того, что некоторые даже заявили: "Россия признала себя побежденной!" А связанных с этой новостью слухов, конечно, бесконечно много!

Правдивы ли слухи, что Россия "склонила голову"? Похоже, что все это неправильная трактовка данной новости. Возможно, сейчас всем следует серьезно задуматься: согласие России ограничить использование гиперзвуковой ракеты "Авангард" - это уступка, или Россия попросту вводит Америку в заблуждение? Более вероятен второй вариант, о первом даже не стоит и говорить.

По вопросу об условиях ядерного разоружения Россия и Соединенные Штаты борются уже бесконечно долго. Вопрос не в том, кто должен продлить договор. Возможно, обе стороны действуют только ради репутации и не хотят создавать образ страны, которая с легкостью разрывает договоры, поэтому они изо всех сил стремятся переложить вину на другого, насколько это возможно!

Не нужно полагать, что новое заявление России подразумевает какие-то уступки: следует обратить внимание на формулировку соответствующего утверждения. Россия говорит только о включении, а не об уничтожении ракеты, по сути, она просто забавляется в игре слов. Так или иначе, она просто морочит голову США своей позицией! Строго говоря, не существует "ракеты "Авангард"", есть только боевой блок "Авангард", который представляет собой ядерную боеголовку. Он может только использовать межконтинентальные ракеты в качестве ускорителей. Можно сказать, что "Авангард" - это управляемый боевой блок, применяющийся в ядерных ракетах. Согласно плану российской армии, новые межконтинентальные ракеты будут постепенно оснащаться боеголовками "Авангард" для повышения мощи стратегических войск сдерживания.

Независимо от характеристик боеголовки "Авангард", она фактически входит в сферу действия договора СНВ-III, а не выходит за его рамки. Сейчас Россия заявила, что ее можно включить в Договор, но никаких действий не предпринималось: как и должно было быть, российская сторона уже однажды продемонстрировала управляемый блок "Авангард" в соответствии с прежним содержанием Договора о ядерном разоружении. Другими словами, российская сторона изначально рассматривала его как одну из целей, попадающих под ограничения СНВ-III.

В настоящее время для включения в Договор такого рода вооружения Россия не предприняла никаких существенных действий: с точки зрения скорости перевооружения российских войск боеголовка "Авангард" будет приниматься на вооружение постепенно и довольно медленно. Сейчас ни одно подразделение не обладает достаточным количеством этой техники. О каком практическом включении ракеты в область "Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" может идти речь? Учитывая количественные ограничения, которых Россия попросту не в состоянии достичь.

Заявление российской стороны - это хитрая игра слов, при которой Россия по сути не делает никаких существенных уступок. Соединенные Штаты должны рассматривать его только как жест доброй воли для продолжения переговоров. Если США признают это достаточной компенсацией и начнут обсуждение по СНВ-III, разве не окажутся они в худшем положении и не заплатят ли большую цену, чем Россия? А теперь скажите, разве это не просто изощренная насмешка России над США?