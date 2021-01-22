Договор о запрете ядерного оружия не повлияет на политику ядерных держав - дипломат РФ

Брюссель. 21 января. ИНТЕРФАКС - Ядерное оружие не окажется вне закона после вступления в силу 22 января договора о его запрещении (ДЗЯО), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Название Договора не должно вводить в заблуждение. ДЗЯО не содержит глобального запрета на ядерные вооружения. Он распространяется только на его участников. Ядерные державы к этому Договору не присоединились", - написал дипломат в "Твиттере".

ДЗЯО был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств - членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

Генеральный секретарь ООН приветствовал принятие нового договора.

В соответствии с текстом документа его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

20 сентября 2017 года - в день открытия ДЗЯО для подписания к нему присоединилась 51 страна.

Договор вступит в силу через 90 дней после его ратификации 50 государствами. Последним, 50-м государством, сделавшим это в октябре прошлого года, стал Гондурас.