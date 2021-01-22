Стратегические ракетные комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Иркутской области - Минобороны

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Первые в 2021 году учения с выводом мобильных межконтинентальных баллистических комплексов "Ярс" начались в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в четверг, сообщает министерство обороны РФ.

"Планируется отработка обширного перечня задач и вводных. В том числе - по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в учениях, которые будут проходить в Иркутской ракетной дивизии в течение месяца, задействуются более двух тысяч военнослужащих и около 200 единиц техники РВСН.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

На вооружении Иркутской ракетной дивизии находится подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс".

Командующий РВСН Сергей Каракаев расшифровал название межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс", в котором кроется и её боевая задача. "Ядерная ракета сдерживания. В этом самом названии как раз и заключается то, в чём его уникальность", - сказал Каракаев в эфире телеканала "Звезда" в декабре 2019 года, отметив, что РВСН "предназначены не для войны - они предназначены для сдерживания".

В ноябре 2019 года Каракаев сообщил, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.

По данным Минобороны РФ, в составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

Комплексы "Ярс" мобильного базирования вводятся в боевой состав на смену вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс ПГРК "Тополь".

В конце 2019 года сообщалось, что дислоцированный на Алтае ракетный полк 35-й дивизии полностью перевооружён на новые ПГРК "Ярс-С".

16 декабря 2019 года в Минобороны РФ заявили, что "в настоящее время в боевом составе РВСН семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам времени". "Среди них - четыре типа ракетных комплексов стационарного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", - говорилось в сообщении.

В России также созданы МБР "Сармат" и "Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком.

МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

"Сармат" заступит на боевое дежурство в Красноярском крае в 2022 году, сообщил 16 декабря 2020 года Каракаев.

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). По оценкам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.