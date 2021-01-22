На полигоне – «Соколы», «Кобра» и «Гигиена»

В Калининградской области в канун Дня инженерных войск инженеры Балтийского флота провели масштабные учения.

В начале маневров была наведена переправа с использованием понтонно-мостового парка. Затем военнослужащие инженерного полка БФ провели разведку маршрутов выдвижения боевой техники и личного состава на наличие взрывоопасных предметов. При этом были задействованы миноискатели «Коршун» и защитные костюмы сапера «Сокол».

Группы разминирования с помощью минно-розыскных собак отработали обнаружение и обезвреживание противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. В свою очередь инженерные дозоры отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Кроме того, при выполнении задач военные инженеры задействовали робот «Кобра-1600» для проведения разведки, поиска и первичного изучения потенциально опасных объектов. Робот оснащен набором видеокамер и манипулятором – выдвижной стрелой с захватом, позволяющей поднимать и перемещать грузы весом до 25 килограммов.

Под занавес учений было осуществлено развертывание мобильной станции комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена» и передвижной инженерной электростанции ЭД-30 АИ, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)