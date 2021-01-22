«Сенат поставил во главу угла национальную безопасность США» - женщину

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Эврил Хэйнс на пост главы Национальной разведки.

Об этом объявил в Twitter американский президент Джозеф Байден.

«Я аплодирую Сенату за то, что он отказался от пристрастия и поставил во главу угла нашу национальную безопасность. Сегодня американцы могут спать спокойно, зная, что Эврил Хэйнс утверждена директором Национальной разведки», - написал он.

Хэйнс стала первой женщиной на посту главы американской разведки. При президенте Обаме она занимала должность первого заместителя советника по вопросам нацбезопасности и должность заместителя директора ЦРУ. Она и тогда была первой женщиной, занимавшей обе эти должности.

20 января состоялась инаугурация 46-го президента СШАДжозефа Байдена.