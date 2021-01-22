Войти
Военно-промышленный курьер

«Сенат поставил во главу угла национальную безопасность США» - женщину

227
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Эврил Хэйнс на пост главы Национальной разведки.

Об этом объявил в Twitter американский президент Джозеф Байден.

«Я аплодирую Сенату за то, что он отказался от пристрастия и поставил во главу угла нашу национальную безопасность. Сегодня американцы могут спать спокойно, зная, что Эврил Хэйнс утверждена директором Национальной разведки», - написал он.

Хэйнс стала первой женщиной на посту главы американской разведки. При президенте Обаме она занимала должность первого заместителя советника по вопросам нацбезопасности и должность заместителя директора ЦРУ. Она и тогда была первой женщиной, занимавшей обе эти должности.

20 января состоялась инаугурация 46-го президента СШАДжозефа Байдена. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
01.06.2012
Oxfam: договор о торговле оружием должен регулировать и боеприпасы("The Guardian", Великобритания)
15.09.2011
Япония закупит БЛА и роботы для нужд сил самообороны
18.10.2010
В НАТО не увязывают идею развертывания коллективной системы ПРО с сокращением тактического ядерного оружия США в Европе
23.09.2009
Израиль выберет между итальянским и южнокорейским учебными самолетами
07.07.2008
Опять торможение на полосе разгона
16.02.2007
Зачем нам новая битва за Луну?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 04:31
  • 20
IBCS: Польша первая после США
  • 22.01 01:06
  • 13
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 22.01 00:44
  • 10
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 21.01 23:36
  • 9
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 21.01 23:29
  • 24
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 21:38
  • 58
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 19:09
  • 2
С прицелом на Марс: зачем Маск купил две нефтяные вышки
  • 21.01 18:30
  • 5
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 21.01 13:51
  • 2
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 21.01 13:08
  • 2
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
  • 21.01 12:31
  • 2170
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 09:43
  • 106
Общество и война
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря