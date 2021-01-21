Восстановленной инфраструктурой в Карабахе смогут воспользоваться Россия, Турция, Иран и Грузия, заявляют в Совбезе РФ

Древняя земля Нагорного Карабаха вызывает бурные эмоции у всех, кто считает себя к ней причастным.

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС - Россия, Иран, Турция и Грузия смогут воспользоваться транзитными коммуникациями, которые будут созданы в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

"В качестве приоритета установлено восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения для обеспечения перевозок в интересах Армении и Азербайджана. Воспользоваться этими коммуникациями в целях развития международного транзита смогут и соседние страны - Россия, Иран, Турция, Грузия", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете".

По его словам, это создаст "фундаментальные предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Карабахе".

По мнению экспертов, стоимость железной дороги между турецким Карсом и Баку составит $434 млн. Также рассматривается возможность прокладки ветки из Карса в армянский Гюмри и из армянского Иджевана в Баку.

11 января по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент РФ Владимир Путин заявил, что стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.

Ожидается, что первое заседание трехсторонней группы РФ-Азербайджан-Армения по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе пройдет до 30 января.

О необходимости разблокировки экономических и транспортных связей в регионе говорится в последнем пункте трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, принятого 9 ноября 2020 года.