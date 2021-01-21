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Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из центров мирового развития – Минобороны РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал о сотрудничестве с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из центров мирового развития, локомотивом мировой экономики. Вместе с тем при всех положительных тенденциях дестабилизирующее влияние на развитие обстановки в АТР оказывают геополитические амбиции отдельных государств и их противоборство за региональное лидерство. Эти отдельные страны буквально навязывают свои правила, свой порядок обустройства региона, создают разделительные линии», — отметил Фомин в интервью RT.

По его словам, в противовес этому связующую роль в обеспечении мира и безопасности в регионе играет Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и созданный в её рамках механизм взаимодействия оборонных ведомств 18 стран — Cовещание министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнёров («СМОА плюс»).

В данном механизме, рассказал он, участвуют все страны «асеановской десятки» и диалоговые партнёры. Помимо России, это США, Индия, Китай, Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония.

Как подчеркнул замминистра, Минобороны России принимает самое активное участие в работе экспертных рабочих групп «СМОА плюс». По его словам, сейчас это один из немногих форматов, в рамках которого продолжается диалог с Министерством обороны США по различным вопросам региональной и глобальной повестки дня. 

Фомин сообщил, что Москва делает акцент и на двустороннем взаимодействии. Ключевыми партнёрами в Азии, с которыми осуществляется наиболее тесное взаимодействие в сфере военного и военно-технического сотрудничества, он назвал Китай, Индию, Лаос, Вьетнам и Мьянму.

Кроме того, довольно высокие темпы взаимодействия поддерживаются с Таиландом, Индонезией, Филиппинами, Камбоджей, Сингапуром и многими другими странами региона, добавил он.

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