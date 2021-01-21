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Интерфакс-АВН

Устранение трещины на МКС может повлечь дефекты других частей корпуса - эксперт

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Проблемная «Звезда» пристыковалась к МКС еще двадцать лет назад
Проблемная «Звезда» пристыковалась к МКС еще двадцать лет назад.
Источник изображения: nasa.gov

Томск. 20 января. ИНТЕРФАКС - Ликвидация трещины, через которую, предположительно, уходит кислород с Международной космической станции (МКС), может усилить напряженность в других частях корпуса, сообщила в среду пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ) со ссылкой на заведующего научно-производственной лабораторией "Современные производственные технологии" вуза Василия Федорова.

По мнению эксперта, трещина является следствием износа внешней части МКС, сделанной из специального сплава - алюминия с добавлением различных элементов. Ее состояние обусловлено непрерывным воздействием космического излучения.

Федоров считает, что, поскольку ликвидировать трещину самостоятельно космонавты не смогли, ее невозможно устранить без сварочных процедур. Для этого необходимо создать локальный вакуум в месте повреждения, а затем установить специальное сварочное электронно-лучевое оборудование. Оно в автоматическом режиме обнаружит и ликвидирует трещину.

"На основании экспериментов в области электронно-лучевой сварки, проведенных в Советском Союзе на станции "Мир", можно предположить, что данный метод можно использовать для ее ликвидации. (. . .) Но стоит учитывать, что ликвидация трещины в этом месте может усилить напряженность в других местах, и как именно себя поведет в этом случае конструкция, неизвестно", - сообщил Федоров.

Как сообщалось, об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмос" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха изолировано временными средствами.

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