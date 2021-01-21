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ЦАМТО

Расчеты БМП-2, танков, артиллерийских и зенитных установок ВВО в Забайкалье проходят обучение на электронных тренажерах

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Тактические учения мотострелковой бригады. Архивное фото
Тактические учения мотострелковой бригады. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

ЦАМТО, 20 января. В ходе боевой подготовки военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, проходят обучение на современных компьютерных тренажерах.

Широкие возможности компьютерных тренажеров позволяют обучать и тренировать специалистов в режиме реальной обстановки, с практическим выполнением задач по наведению и стрельбе по неподвижным и движущимся целям на различных дальностях. При этом имитируется траектория полета снарядов, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности.

Обучение военнослужащих на тренажерах боевых машин пехоты (БМП-2), танков, противотанковых и зенитно-ракетных комплексов позволяет успешно готовить личный состав к практическим занятиям на штатной технике к предстоящим полевым выходам и учениям различного уровня.

Всего к занятиям привлечено свыше 500 военнослужащих соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Минoбороны РФ
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