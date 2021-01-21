"Су-57 убьет F-35, если они встретятся". Летчик Толбоев – о боевой авиации России

Накануне своего 70-летия заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России генерал-майор в отставке Магомед Толбоев рассказал ТАСС о самых перспективных современных военных самолетах и авиасалоне МАКС-2021

Магомед Омарович - один из основателей Международного авиационно-космического салона (МАКС), с 1997 года является его почетным президентом. За время летно-испытательной работы он освоил более 50 типов и модификаций самолетов, среди которых истребители МиГ-29, МиГ-31, Су-24 и Су-27, несколько типов сверхлегких и экспериментальных самолетов, совершил две благополучные аварийные посадки истребителей с неработающим двигателем, а одну - с разрушенным хвостовым оперением. В 1976-м летчик катапультировался из неуправляемого МиГ-15УТИ, а в середине 1980-х годов участвовал в космической программе "Энергия - Буран" и прошел полный курс подготовки к пилотируемым полетам на космическом корабле многоразового использования.

Лучшие в мире

Самыми перспективными военными самолетами страны, да и мира, Толбоев считает МиГ-31Б с системой дозаправки в воздухе и МиГ-31БМ, которые были созданы на нижегородском авиастроительном заводе "Сокол" (филиал корпорации "МиГ"). "Сейчас на вершине горы перехватчиков в мире - МиГ-31Б и МиГ-31БМ - это самолеты, которые обеспечивают защиту наших рубежей. Четыре самолета на расстоянии под 200 км между собой могут обеспечить закрытие северных полярных широт на 800 км", - сказал он.

По мнению Толбоева, у других стран нет ничего подобного, российская авиационная промышленность - лучшая в мире по боевой части.

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Магомед Толбоев считает этот факт заслугой лично министра обороны РФ Сергея Шойгу. "Сергей Кужугетович - это один из величайших людей современной России. Он все восстановил в Ульяновске. Это огромная территория, где должны были выпускать самолеты Ан-124 "Руслан". Он восстановил и это, и Ил-76, и Ил-78", - отметил летчик.

Кроме этого, Толбоев похвалил и новейший Су-57 - самолет, которому Минобороны придает большое значение. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Ожидается, что до 2028 года наша боевая авиация получит 76 таких машин.

"Это великолепный самолет. Су-57 - продолжение проекта 1.44 (опытно-экспериментальный прототип истребителя пятого поколения, создавался РСК "МиГ" в 1980-90-х годах - прим. ТАСС) и других версий. Его еще в ОКБ им. Микояна начинали", - сказал он.

При этом сравнивать Су-57 с главным конкурентом - американским истребителем-бомбардировщиком Raptor, как это часто делают некоторые СМИ, некорректно, считает Толбоев.

"Су-57 его запросто убьет, если встретятся один на один. F-35 не умеет маневрировать, у него нет этого. Но зато у него есть электронная мощь. А что это такое? Если завтра взрыв на солнце, то ничего не работает. Поэтому я противник всяких электронных дел. Мы должны быть готовы сражаться как человек с человеком, мужчина с мужчиной. Как рыцари на турнире", - пояснил летчик-испытатель.

Истребитель Су-57 Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Однако времена подобных сражений давно прошли. "Сейчас уже не то время, когда воюешь один на один. Все зависит от того, кто тебя обеспечивает. Сейчас идет радиоэлектронная борьба. Это уже не борцовский ковер, а комплексный подход к решению тактических вопросов", - пояснил он.

Но и в новых видах борьбы Россия имеет свои разработки. Толбоев подтвердил, что успешно проходят испытания новейшего тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник" на полигоне Ашулук. "Охотник" был создан еще десять лет назад, а сегодня он вышел на арену. Это величайшее наше достижение. Но он дальний, не близкий. У нас они есть, но нужно больше таких. Мы же глобальный бой не будем вести, так?" - считает летчик-испытатель.

Толбоев пояснил, что в современных военных реалиях актуальны тактические беспилотники, проекты которых также существуют у российских оборонщиков. "Они есть, в конструкторских бюро все определено давно, концепция развита, она утверждена на уровне правительства. Они могут быть близкие, когда соприкосновение войск на 50 км. Но самое главное для них - это незаметность. А в оперативном плане - это где-то 250-300 км вглубь. Однако необходимо увеличивать время полета таких беспилотников", - подчеркнул он.

МАКС ждет гостей

Есть и множество разработок, которые Россия покажет на авиакосмическом салоне в этом году. Почетный президент МАКСа заявил, что мероприятие состоится вопреки пандемии. В этом его заверил лично президент России Владимир Путин. "Он сказал: "Никогда не подведем. Все будет нормально", - рассказал Толбоев.

При этом, так как многие страны отменили проведение своих крупнейших авиасалонов в 2021 году в связи с пандемией, организаторы МАКСа ждут наплыва зарубежных гостей. "Франция отказалась проводить авиасалон в Ле-Бурже. Мероприятия в Китае, Турции, Индонезии, Германии не состоятся. Значит, все пойдут к нам. Значит, деньги понесут к нам", - поделился ожиданиями Толбоев.

Он сохранил в секрете новейшие военные разработки, которые смогут увидеть посетители авиасалона, но рассказал, что из гражданского сектора одной из звезд МАКС-2021 станет "Магистральный самолет XXI века" - узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21, разработанный корпорацией "Иркут" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации). Новая модель этого самолета в настоящее время проходит сертификационные испытания.

Пассажирский самолет МС-21-300 Источник изображения: © Пресс-служба Корпорации "Иркут"

МС-21 рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства: Airbus А320, Boeing 737 и другим.

Кроме того, Толбоев рассказал, что на МАКС-2021 будут представлены пассажирский региональный Ил-114, который совершил первый полет в декабре 2020 года, и военно-транспортный Ил-112, работы по созданию которого ведутся в ПАО "Ильюшин" с 2014 года. Заслуженный летчик-испытатель также отметил, что восхищен разработками Раменского приборостроительного завода, который обеспечивает авионику.

"Зеркальный пилотаж"

Толбоев рассказал, что из всех испытанных им самолетов нельзя выделить какой-то один, который полюбился ему больше всего. "Сказать, что лучше, что хуже, мы, советские летчики-испытатели, не можем. Потому что мы летали на всем - от Ил-14 до Ил-62, от МиГ-21 до Миг-29, от Су-7 до Су-27. Иногда в день бывало и по три разных самолета", - заверил он.

По словам летчика, все дело - в привычке к конкретному самолету, которая называется "влетанность":

"Мы привыкли работать с механикой, как в старых автомобилях. Поэтому для нас, в каком самолете летишь, разницы не было. Конечно, надо было привыкать. К примеру, простой Ту-22 и Ту-22М - это совершенно разные машины. В Ту-22 не мог летать человек, у которого есть живот, потому что на взлете штурвал выдвигался автоматически на 21 градус и упирался прямо в грудь. Это удобно или неудобно? - рассказывает Толбоев. - А потом пошли истребители МиГ-29 и Су-27. Там стало побольше пространства, стали свободнее движения и лучше обзор, поставили перископы. Цивилизационный подход в развитии".

Истребители МиГ-29 Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

"Мы делали воздушные бои между собой - Анатолий Квочур (заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России - прим. ТАСС) и я. МиГ-29 и Су-27, потом пересаживались обратно. Так как он больше летал на МиГ-29, то его легко понимал. А я на Су-27 лучше. А потом, когда пересели, наоборот: мне плохо на "Сушке", а ему плохо на "МиГе", - вспоминает Толбоев.

"Важно, наверное, иметь напарника хорошего. Да, мы с Квочуром летали метр на метр друг к другу. Сколько таких есть видео и фотографий, где перевернутый полет. Мы впервые с ним сделали зеркальный пилотаж", - отметил он.

Суть фигуры проста - один самолет летит по прямолинейной траектории, а второй над ним в перевернутом состоянии, как бы отражаясь в зеркале. Сегодня эту сложнейшую фигуру пилотажа часто можно увидеть в исполнении российских авиагрупп "Стрижи" и "Русские витязи" на различных авиашоу по всему миру.

В завершение разговора Герой России Магомед Толбоев рассказал, что постоянный риск для жизни считается у летчиков-испытателей обычным делом, поэтому высшие государственные награды вручаются по совокупности заслуг.

"За конкретные заслуги звание Героя России дают военным, которые совершили подвиг на поле боя. А у нас, даже если ты на одном самолете провел работу и там произошел пожар двигателя, ты его посадил или катапультировался, это не считается за честь. Это рабочий момент. А так, если считать, то я 17 раз выжил. Ну и последняя точка - это был "Буран". Который ушел с поля наблюдения локатора, и все сказали: "Все, мы его потеряли". А я стоял на хвосте. Говорю: "Мы его не потеряли. Я веду его". Поэтому "Буран" сел. А конкретно за "Буран" я получил орден Трудового Красного Знамени из рук Михаила Горбачева", - напомнил заслуженный летчик-испытатель РФ.

Наталья Дмитрак