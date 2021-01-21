Россия остается главным противником США - кандидаты на посты глав госдепа и Пентагона

Пекин. 20 января. ИНТЕРФАКС - Кандидаты на посты американского госсекретаря Тони Блинкен и министра обороны Ллойд Остин, выдвинутые Джо Байденом, который в среду примет присягу в качестве нового президента США, подтвердили, что Россия наряду с Китаем по-прежнему будет рассматриваться в качестве основного стратегического противника Соединенных Штатов.

Решение проблем на мировой арене, связанных с Россией, должно быть приоритетом для США, заявил Блинкен.

"Проблемы, которые связаны с Россией на целом ряде направлений, - срочный приоритет", - сказал он на слушаниях в сенате.

По его словам, Байден готов к ответным мерам в случае "враждебных действий России" в мире.

"Избранный президент ясно дал понять, что подобные действия РФ не должны оставаться без последствий", - сказал Блинкен. Он добавил, что для противостояния России у Вашингтона есть "инструменты, подготовленные конгрессом: такие как закон CAATSA, "акт Магнитского".

Он сообщил, что Байден выступает против проекта газопровода "Северный поток 2". "Избранный президент согласен, что этот проект - плохая идея", - сказал Блинкен.

При этом он допустил, что помешать реализации проекта не удастся.

"В идеальном мире, а наш мир, вероятно, не идеален, мы бы быстро обратились к нашим союзникам, чтобы убедить их прекратить проект. Если же нам это не удастся сделать, то мы можем воспользоваться имеющимися инструментами, в частности теми, которые вы разработали (санкции, - "ИФ")", - заявил Блинкен сенаторам.

Вместе с тем он отметил, что сначала ему нужно будет детально изучить то, какие санкции можно вводить в соответствии с принятыми конгрессом мерами.

Блинкен сообщил, что администрация Байдена будет пытаться продлить договор с Россией по СНВ-3. "Мы будем добиваться продления", - сказал он на слушаниях.

Продление договора СНВ-3 - "это не подарок Москве, продление - в наших интересах", но окончательное решение по срокам, на которые США хотят продлить договор, будет принимать президент, пояснил кандидат в госсекретари.

Намерения Байдена продлить договор подтвердил на слушаниях в сенате и Остин, заявив в ответ на вопрос одного из сенаторов, что он считает это необходимым, также считает и Байден.

Потенциальный шеф Пентагона заявил, что намерен пересмотреть стратегию национальной обороны (СНО), но, как и Блинкен, назначил Россию и Китай основными стратегическими конкурентами Америки.

"Продолжающаяся эрозия военного преимущества США по отношению к Китаю и России в ключевых стратегических областях остается наиболее значительным риском, с которым должно справиться министерство", - сказал он. При этом подчеркнул, что "если это не остановить, продолжающаяся эрозия может поставить под сомнение нашу способность достигать целей по обеспечению национальной безопасности США ".

Остин остановился на вопросах европейской безопасности и сказал, что "российская угроза продолжает развиваться в направлении, сочетающем в себе как жесткую, так и мягкую силу за счет использования гибридной тактики".

По его словам, эффективное противодействие российскому влиянию в Европе требует комплексного подхода, включающего усилия союзников и партнеров, другие правительственные учреждения и ведомства США, а также частный сектор.

Остин считает, что Россия и Китай представляют угрозу интересам США не только в Европе, но и в космосе, на Ближнем Востоке и Латинской Америке. "Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе - серьезная и растущая угроза национальным интересам США в области безопасности" - заявил он.

Остин сказал, что пересмотрит проблему присутствия американских военных на Ближнем Востоке с учетом политики России и Китая в регионе. По его словам, США должны также активно противодействовать политике РФ, КНР и Кубы в Латинской Америке и "гарантировать", что смогут преодолеть пагубное для Соединенных Штатов влияние этих стран в регионе.

Он также сказал, что Россия должна ответить, если подтвердится ее участие в кибератаках на американские ведомства.