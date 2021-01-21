Войти
Известия.ru

Будущий шеф Пентагона выступил за продление ДСНВ

292
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) отвечает интересам национальной безопасности США.

«Да, я так считаю, и так считает избранный президент [Джо] Байден. Контроль над ядерными вооружениями отвечает интересам национальной безопасности США», — заявил он членам комитета по делам вооруженных сил сената конгресса.

Кроме того, Остин высказался против потенциальных сокращений американского ядерного арсенала в одностороннем порядке. По его мнению, национальным интересам США и их партнеров отвечают соглашения, сокращающие ядерные угрозы со стороны Москвы и Пекина.

Остин подчеркнул, что стремление Соединенных Штатов добиться введения ограничений в отношении российского тактического ядерного оружия является «очень важной стратегической задачей».

Ранее Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления ДСНВ отвечает интересам как России, так и США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Ливан
Россия
США
Проекты
СНВ-1
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
18.11.2020
Внешняя политика и стратегия безопасности Байдена: перемены или продолжение прежнего курса? (Defence 24, Польша)
17.04.2020
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
08.07.2019
Возможен ли ядерный апокалипсис
29.05.2019
Вооруженный против Индии
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 08:41
  • 44
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 08:18
  • 2169
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 06:04
  • 16
IBCS: Польша первая после США
  • 21.01 04:30
  • 23
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 02:38
  • 4
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 20.01 19:20
  • 18
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 20.01 16:12
  • 1
Мобилизация военной науки
  • 20.01 15:51
  • 5
МС-21 не смог затормозить во время испытаний и выкатился за пределы самой длинной в Европе ВПП
  • 20.01 15:38
  • 1
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 20.01 15:04
  • 8
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 20.01 11:01
  • 1
Депутаты предлагают вооружить Сбербанк и Центробанк до зубов
  • 20.01 10:26
  • 5
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink