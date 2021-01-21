Кандидат в шефы Пентагона намерен пересмотреть вопрос о присутствии военных США на Ближнем Востоке

Солдаты США во время передачи военной базы Таджи войсками коалиции под руководством США силам безопасности Ирака на базе к северу от Багдада в Ираке.

Соединенные Штаты должны активно противостоять России и Китаю в Латинской Америке, считает он

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Кандидат избранного президента Джо Байдена на пост шефа Пентагона Ллойд Остин заявил, что пересмотрит проблему присутствия американских военных на Ближнем Востоке с учетом политики России и Китая в регионе.

"Я пересмотрю присутствие наших сил, чтобы быть уверенным в том, что это присутствие должным образом сбалансировано для решения широкого спектра вызовов на Ближнем Востоке, в том числе вызовов со стороны Китая и России", - говорится в письменных ответах Остина на вопросы сенаторов из комитета по делам вооруженных сил.