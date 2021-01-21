РФ и КНР останутся главными противниками США в стратегии нацобороны - кандидат на пост шефа Пентагона

США теряют военное преимущество над Россией и Китаем

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Кандидат президента США Джо Байдена на пост министра обороны Ллойд Остин заявил, что намерен пересмотреть стратегию национальной обороны (СНО), но Россия и Китай останутся в ней основными стратегическими конкурентами Америки.

В письменных ответах на вопросы членов сенатского комитета по делам вооруженных сил он сообщил, что намерен изучить стратегию национальной обороны от 2018 года и "при необходимости пересмотреть или обновить" стратегию на 2022 год, как того требует закон. СНО пересматривается каждые четыре года.

Стратегия 2022 года, по словам Остина, будет по-прежнему сосредоточена на Китае и России как ключевых стратегических конкурентах Соединенных Штатов.

"Продолжающаяся эрозия военного преимущества США по отношению к Китаю и России в ключевых стратегических областях остается наиболее значительным риском, с которым должно справиться министерство", - написал он.

Остин добавил: "Если это не остановить, продолжающаяся эрозия может поставить под сомнение нашу способность достигать целей по обеспечению национальной безопасности США и ограничивать способность министерства обороны поддерживать другие инструменты власти Соединенных Штатов".