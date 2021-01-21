Эффективное противодействие РФ в Европе требует комплексного подхода - кандидат на пост главы Пентагона

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин считает, что для эффективного сдерживания России в Европе необходим комплексный подход.

"На мой взгляд, поддержание боеспособных сил, в том числе ядерных, является одним из наиболее эффективных средств сдерживания российской военной агрессии. Однако российская угроза продолжает развиваться в направлении, сочетающем в себе как жесткую, так и мягкую силу за счет использования гибридной тактики", - говорится в письменных ответах Остина, опубликованных сенатским комитетом по делам вооруженных сил.

"Эффективное противодействие российскому влиянию в Европе требует комплексного подхода, включающего наших союзников и партнеров, другие правительственные учреждения и ведомства США, а также частный сектор", - добавил он.