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Интерфакс-АВН

Эффективное противодействие РФ в Европе требует комплексного подхода - кандидат на пост главы Пентагона

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Опорный пункт ВВС США в Германии – авиабаза Рамштайн. Фото с сайта www.dvidshub.net
Опорный пункт ВВС США в Германии – авиабаза Рамштайн. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин считает, что для эффективного сдерживания России в Европе необходим комплексный подход.

"На мой взгляд, поддержание боеспособных сил, в том числе ядерных, является одним из наиболее эффективных средств сдерживания российской военной агрессии. Однако российская угроза продолжает развиваться в направлении, сочетающем в себе как жесткую, так и мягкую силу за счет использования гибридной тактики", - говорится в письменных ответах Остина, опубликованных сенатским комитетом по делам вооруженных сил.

"Эффективное противодействие российскому влиянию в Европе требует комплексного подхода, включающего наших союзников и партнеров, другие правительственные учреждения и ведомства США, а также частный сектор", - добавил он.

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Россия
США
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Ядерный щит
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