Будущий шеф Пентагона объяснил необходимость военной помощи Украине

Кандидат на пост министра обороны Соединенных Штатов генерала Ллойд Остин заявил, что поддерживает предоставление Украине оружия, которое необходимо стране для «сохранения территориальной целостности» и самозащиты.

При этом он уточнил, что поставки оружия должны происходить не в больших объемах, чем было ранее. По его мнению, на данный момент существует «хороший баланс» летальной и нелетальной помощи, которая соответствует потребностям Украины. Однако в будущем, если понадобится, он обещал сделать «необходимые изменения».

«Я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, <...> чтобы обеспечить наличие у Украины оружия, необходимого ей для самозащиты», — заявил он членам комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

В свою очередь, кандидат на должность госсекретаря США Энтони Блинкен также поддержал идею предоставления Украине американских вооружений.

В июне посольство Украины в США сообщило, что Киев получит от Вашингтона военное оборудование: рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin на сумму более $60 млн для противостояния «российской агрессии».

При этом в сентябре действующий президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Украина сможет оплатить поставки американских Javelin.