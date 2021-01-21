США будут стремиться к более "сильному" соглашению с Ираном - кандидат на пост госсекретаря Блинкен

Он не против возвращения в ядерную сделку с Ираном, если в нее вернется Тегеран

Вашингтон. 19 января. ИНТЕРФАКС - Следующая администрация США будет стремиться выработать более всестороннее соглашение с Ираном по спорным вопросам, заявил кандидат на пост госсекретаря Тони Блинкен.

"Мы будем работать над более сильным, более продолжительным соглашением с Ираном", - сказал он на слушаниях в сенате.

Блинкен пояснил, что в идеале администрация США будет стремиться урегулировать с Ираном не только проблему атома, но и разработки баллистических ракет, а также - проблему влияния Ирана на ближневосточный регион.

Он отметил, что выступает за возвращение в ядерную сделку с Ираном. "Если Иран вернется к соблюдению соглашения, то мы тоже сделаем это", - пояснил Блинкен.