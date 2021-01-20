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На границе с Россией появится новый член НАТО – вопрос решен

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тбилиси хочет стать членом Североатлантического альянса и решать это будут сама Грузия и НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Грузия хочет стать членом НАТО, и Россия не сможет этому помешать. Станет ли Грузия членом НАТО - решать Грузии и Североатлантическому альянсу, и только им, потому что все остальное будет нарушением суверенных прав суверенного государства. Не России решать, как будет вести себя Грузия. Это связь между Грузией и НАТО. То, что они сделали в Абхазии и Южной Осетии, является нарушением территориальной целостности и суверенитета суверенного независимого государства, что недопустимо», — заявил Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, демократические процессы в определенных странах определят, станут ли они членами НАТО, и в этом случае двери в НАТО будут открытыми.

«Государства, соответствующие стандарту НАТО, станут его членами. Россия не имеет права вмешиваться, блокировать или приостанавливать процесс вступления суверенных государств в НАТО», - добавил Столтенберг.

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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Южная Осетия
Проекты
NATO
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