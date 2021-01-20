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«Если завтра война» - Иран

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сухопутные войска иранской армии начали учения вдоль побережья Мекрана на юго-востоке Исламской Республики. Маневры под кодовым наименованием Eqtedar 99 («Сила-99») стартовали с участием воздушно-десантных подразделений, спецназа и бригад быстрого реагирования ВС ИРИ, сообщает новостное агентство Tasnim.

Войска, участвующие в учениях, получают материально-техническую и боевую поддержку от ВВС и отдельной воздушно-десантной дивизии сухопутных войск в прибрежных зонах страны.

Военное командование Ирана основной целью учений указало «оценку мобильности и наступательной мощи бригад быстрого реагирования и мобильных наступательных подразделений Сухопутных войск ИРИ».

За последние несколько недель иранские вооружённые силы провели несколько масштабных учений по всей территории страны.

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Страны
Иран
Проекты
Военные учения
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