«Если завтра война» - Иран

Сухопутные войска иранской армии начали учения вдоль побережья Мекрана на юго-востоке Исламской Республики. Маневры под кодовым наименованием Eqtedar 99 («Сила-99») стартовали с участием воздушно-десантных подразделений, спецназа и бригад быстрого реагирования ВС ИРИ, сообщает новостное агентство Tasnim.

Войска, участвующие в учениях, получают материально-техническую и боевую поддержку от ВВС и отдельной воздушно-десантной дивизии сухопутных войск в прибрежных зонах страны.

Военное командование Ирана основной целью учений указало «оценку мобильности и наступательной мощи бригад быстрого реагирования и мобильных наступательных подразделений Сухопутных войск ИРИ».

За последние несколько недель иранские вооружённые силы провели несколько масштабных учений по всей территории страны.