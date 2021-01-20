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ЦАМТО

Холдинг "Вертолеты России" – стратегический партнер МАКС-2021

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Холдинг "Вертолеты России"
Холдинг "Вертолеты России".
Источник изображения: "БИЗНЕС Online"

ЦАМТО, 19 января. Холдинг "Вертолеты России" планирует традиционно широкое присутствие на пятнадцатом Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Производитель уже подал заявку на участие в мероприятии и зарезервировал выставочные площади.

"Вертолеты России" рассматривают авиасалоны МАКС как важнейшую площадку для продвижения своих продукции и сервисов не только на отечественный, но и на мировой рынок, – отметил и.о. заместителя генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам гражданской вертолетной техники Юрий Мацегор. – Особенно возрастает роль салона в Жуковском на фоне отмены ряда крупных мероприятий, ранее проходивших в Европе. Поэтому мы планируем особое внимание уделить работе с потенциальными инозаказчиками".

Как и в предыдущие годы, компания разместит свою экспозицию в павильоне. Кроме того, на двух площадках, около выставочного павильона и на статической стоянке, будут показаны натурные образцы техники.

Помимо участия в выставочной программе, холдинг планирует работу в рамках конгрессных мероприятий, которые состоятся на полях МАКС-2021. "Нам важно поддерживать постоянный диалог с заказчиками, эксплуатантами вертолетов, поэтому МАКС с его обширными возможностями для живого общения станет местом проведения переговоров, обмена мнениями с партнерами и клиентами", – подчеркнул Ю.Мацегор.

В свою очередь, генеральный директор АО "Авиасалон" Александр Левин напомнил, что "МАКС-2019 у многих гостей выставки ассоциируется с продукцией холдинга, прежде всего – с легким вертолетом "Ансат". "Вертолеты России" сумели использовать все возможности салона, чтобы продемонстрировать "Ансат" как универсальную платформу для решения широкого спектра задач. Именно эти машины впервые в истории МАКС использовались в качестве вертолетного такси. Гости заинтересовались возможностями вертолета с медицинским модулем. Но настоящим "шоу-стоппером" стал "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Мы сделаем все возможное, чтобы и в 2021 году демонстрация продукции нашего постоянного партнера прошла на высшем уровне", – заявил он.

Справка

АО "Вертолеты России" – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг "Вертолеты России" входит в структуру Госкорпорации Ростех.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия выступят Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО "Авиасалон".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Авиасалон".

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