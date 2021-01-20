Законопроект о праве военных курсантов и служащих по призыву на отсрочку по уплате кредитов внесен в Госдуму

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент законопроект, по которому военнослужащие, проходящие службу по призыву, а также военные курсанты смогут обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств как по потребительскому, так и по ипотечному кредиту.

Законопроект (N1096221-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Речь идет о кредитах, которые были получены военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, а также курсантами военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы.

"При этом указанным лицам предоставляется право установить продолжительность такого льготного периода, которая не может превышать срок, равный сроку его военной службы по призыву, увеличенному на три месяца, а также дату начала льготного периода", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов законопроекта, призыв на военную службу влечет существенное сокращение дохода заемщика по независящим от него обстоятельствам, что повышает риск неисполнения таким лицом своих обязательств кредитам.