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Интерфакс-АВН

Окончательное решение о выходе РФ из ДОН будет зависеть от диалога с США - Шаманов

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Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - Окончательное решение по подготовке законопроекта о денонсации со стороны РФ Договора по открытому небу будет приниматься в зависимости от складывающегося диалога с администрацией президента США Джо Байдена, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Сейчас идёт экспертная оценка. Надо подождать некоторое время. Пусть вступит в деятельность новая администрация Байдена. (В зависимости) от того, как будут складываться диалоги, тогда будет приниматься завершающее решение", - сказал Шаманов во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что "переходный период можно ожидать от одного до трёх месяцев".

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Страны
Россия
США
Персоны
Шаманов Владимир
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