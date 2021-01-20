Окончательное решение о выходе РФ из ДОН будет зависеть от диалога с США - Шаманов

Москва. 19 января. ИНТЕРФАКС - Окончательное решение по подготовке законопроекта о денонсации со стороны РФ Договора по открытому небу будет приниматься в зависимости от складывающегося диалога с администрацией президента США Джо Байдена, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Сейчас идёт экспертная оценка. Надо подождать некоторое время. Пусть вступит в деятельность новая администрация Байдена. (В зависимости) от того, как будут складываться диалоги, тогда будет приниматься завершающее решение", - сказал Шаманов во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что "переходный период можно ожидать от одного до трёх месяцев".