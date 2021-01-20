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Достойной машине достойный пулемет – «Охотник»

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Источник изображения: vpk-news.ru

АО НПО «Электромашина» (входит в состав «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех») успешно завершило испытания дистанционно управляемого боевого модуля «Охотник» для бронеавтомобилей «Тайфун-К» с новым вариантом исполнения пулемета 6П49.

«Новый пулемет, созданный ОАО «Завод имени Дегтярева» (ЗиД, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), позволяет значительно улучшить характеристики боевого модуля, повышая конкурентоспособность нашего изделия и ставя его в один ряд с мировыми лидерами. Усовершенствование модуля было проведено предприятием в инициативном порядке», - сообщил заместитель главного конструктора по системам управления НПО «Электромашина» Сергей Абрамов.

Он отметил, что предприятие - изготовитель пулемета в ноябре 2020 года получило литеру О1 (начало серийного производства) на свою разработку.

«В ближайшее время партию боевых модулей «Охотник» для автомобилей «Тайфун-К» мы уже поставим с новым пулеметом. В данной комплектации модуль будет поставляться также для ВМФ и другой специальной техники», - пояснил Абрамов.

При применении нового пулемета ожидалось повышение кучности и точности стрельбы, что подтвердилось при стрельбе по мишеням во время испытаний. Эффективность поражения «Охотником» целей выросла на 20−30%, цитирует сообщение Eadaily. «Электромашина» также разработала модификацию модуля «Охотник» для оснащения военно-морской техники. В данной конфигурации устройство носит обозначение «Нарвал», уточнили в УВЗ.

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Тайфун-К
Компании
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Уралвагонзавод
Электромашина
Проекты
2020-й год
Тайфун
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