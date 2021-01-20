Для Пентагона тестируют реактивный беспилотник с инфракрасной поисково-следящей системой

В США компания General Atomics испытала реактивный ударный беспилотный летательный аппарат Avenger с подвешенной на него инфракрасной поисково-следящей системой.

Во время первого полета аппарата с такой системой, она не работала - специалисты проверяли аэродинамическое влияние контейнера с оборудованием на управляемость и маневренность беспилотника, пишет УНИАН со ссылкой на The Drive.

Во время испытательного полета на Avenger был установлены подвесной контейнер Legion Pod с инфракрасной поисково-следящей системой: изначально он был разработан американской компанией Lockheed Martin для истребителей.

Продолжительность испытательного полета Avenger с подвешенным контейнером составила 90 минут.

Цель проведенных испытаний General Atomics не раскрывает, однако вероятнее всего они проводились по заказу ВВС США в рамках программы по разработке беспилотного ведомого. Благодаря системам, подобным Legion Pod, беспилотные ведомые смогут действовать относительно незаметно и применять ракеты класса «воздух-воздух» против воздушных целей.