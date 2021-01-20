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ЦАМТО

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 дальней авиации ВКС выполнили полеты в ночное время суток

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Учебно-боевой вылет стратегического ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс-2
Учебно-боевой вылет стратегического ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс-2.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 19 января. Летчики и штурманы соединения дальней авиации, дислоцированного в Саратовской области, выполнили ночные полеты на стратегических ракетоносцах Ту-160.

Экипажи отработали взлеты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, а также элементы взаимодействия с группой руководством полетов при ограниченной видимости и в темное время суток.

"Мероприятие прошло согласно плану боевой подготовки соединения. Особенностью данной летной смены являлось то, что полеты проходили при температуре ниже минус 20 градусов", – сообщил командир авиационного соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено около 10 вылетов, задействовано свыше 20 ед. автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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