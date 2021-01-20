Войти
ЦАМТО

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" осуществил контрольный выход в море

187
0
0
Большой десантный корабль Петр Моргунов
Большой десантный корабль Петр Моргунов.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

ЦАМТО, 19 января. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов" проекта 11711 осуществил контрольный выход из Калининграда в акваторию Балтийского моря для проверки систем и механизмов в рамках подготовки к предстоящему переходу на Северный флот к постоянному месту дислокации.

В ходе контрольного выхода проверялось функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи. Также проверены знания вахтенными офицерами навигационных особенностей плавания по маршруту межфлотского перехода, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11711
СФ
Похожие новости
24.04.2019
Перспективные морские "десантники": о боевых возможностях кораблей проекта 11711
03.09.2018
Шойгу заявил об угрозе конфликтов в Арктике
04.06.2018
Северный флот отметит 285 лет со дня создания
27.02.2017
Две "Варшавянки" заложат для Тихоокеанского флота до лета 2017 года
14.09.2015
На земле, в небесах и на море: все новинки российского ВПК
28.07.2015
Флот на все полюса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 05:59
  • 16
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 20.01 04:57
  • 34
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 20.01 04:03
  • 27
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 20.01 02:04
  • 3
Расцвет «Мальвы»: гаубица-кабриолет выходит на испытания
  • 20.01 01:02
  • 2
IBCS: Польша первая после США
  • 20.01 00:49
  • 1
Новый маскировочный комплект израильской армии
  • 20.01 00:17
  • 4
МС-21 не смог затормозить во время испытаний и выкатился за пределы самой длинной в Европе ВПП
  • 19.01 23:49
  • 32
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 19.01 23:28
  • 6
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 19.01 23:19
  • 24
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 19.01 22:40
  • 1
Запущенные в сентябре спутники "Гонец-М" приняты в эксплуатацию
  • 19.01 20:40
  • 2
Исчезнут ли 350 миллиардов рублей на прикладные научные исследования в никуда
  • 19.01 19:00
  • 2166
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.01 17:47
  • 2
В России разработали систему относительной навигации для стыковки спутников обслуживания
  • 19.01 17:29
  • 1
The Drive назвал преимущества российских вертолетоносцев