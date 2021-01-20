Большой десантный корабль "Петр Моргунов" осуществил контрольный выход в море

ЦАМТО, 19 января. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов" проекта 11711 осуществил контрольный выход из Калининграда в акваторию Балтийского моря для проверки систем и механизмов в рамках подготовки к предстоящему переходу на Северный флот к постоянному месту дислокации.

В ходе контрольного выхода проверялось функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи. Также проверены знания вахтенными офицерами навигационных особенностей плавания по маршруту межфлотского перехода, сообщает пресс-служба Западного военного округа.