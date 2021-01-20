"Америка - морское государство": США взялись за укрепление флота

ВМС США намерены установить глобальный контроль над Мировым океаном

Начальник военно-морских операций ВМС адмирал Майк Гилдей представил свой так называемый Навигационный план во время выступления на симпозиуме Ассоциации надводного флота. Военный обозреватель «Газеты.Ru» проанализировал документ и рассказывает, каким станет американский флот через 10 лет.

«Америка - морское государство, наша безопасность и стабильность зависят от морей. Военно-морские силы флот США - это команда Америки, и вместе с нашими союзниками и партнерами мы защищаем свободу, сохраняем экономическое процветание и держим моря открытыми и свободными», - заявил начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей, выступая на симпозиуме Ассоциации надводного флота.

По его словам, сегодня США вступают в период долгосрочной конкуренции. Китай и Россия стремительно модернизируют свои вооруженные силы, чтобы бросить вызов международному порядку, который так долго "приносил пользу многим".

«Чтобы защитить нашу нацию и интересы во всем мире, мы должны быть готовы безупречно выполнять вечные функции нашего флота по контролю за Мировым океаном и проецированию силы», - заявил Гилдей.

Американский адмирал отметил, что объединение флота с корпусом морской пехоты и береговой охраной позволят создать «решающую военно-морскую мощь».

«Наши действия в этом десятилетии установят морской баланс сил на оставшуюся часть века», - подчеркнул адмирал.

Представленный Гилдеем Навигационный план описывает, как ВМС США будут наращивать свою военно-морскую мощь, чтобы контролировать моря и проецировать мощь во всех областях как сейчас, так и в будущем. В документе внимание концентрируется на четырех ключевых областях: создании «опытной команды морских воинов»; повышении боевой готовности ВМС, создание более «смертоносного» флота; создание более крупного гибридного флота, оснащенного в том числе разнообразными беспилотными аппаратами.

Предложенные адмиралом меры, по его словам, необходимы в свете «угрозы» со стороны Китая и России. Оба этих государства, считает Майк Гилдей, пытаются несправедливо контролировать доступ к ценным морским ресурсам за пределами их родных вод. Оба создали сложные сети датчиков и ракет дальнего действия, чтобы держать под угрозой важные водные пути. И оба превращают постепенные достижения в долгосрочные преимущества - например, милитаризацию спорных объектов в Южно-Китайском море.

Для достижения своих стратегических целей Китай агрессивно строит военно-морской флот, который будет соперничать с американским, посетовал адмирал. Обладая крупнейшим в мире флотом, Китай продолжает строительство современных надводных кораблей, подводных лодок, авианосцев, десантных кораблей и истребителей нового поколения.

Действуя под прикрытием крупнейших в мире ракетных сил, ВМФ НОАК развертывается вместе с китайской береговой охраной и морской милицией, чтобы контролировать морские торговые пути и оказывать давление на страны региона.

Пекин усилил все измерения своей военной мощи, чтобы бросить вызов США и их союзникам и партнерам от морского дна до космоса и в информационной сфере, отмечается в Навигационном плане.

Теперь китайцы расширяют свою инфраструктуру по всему миру, чтобы контролировать доступ к важнейшим морским путям. Их согласованные усилия по борьбе с американскими преимуществами делают Китай самой серьезной долгосрочной стратегической угрозой для США, фиксируется в документе.

Россия также совершенствует свои силы, отмечается в Навигационном плане. Помимо модернизации своих стратегических ядерных сил, Россия разрабатывает современные ракетные фрегаты, истребители и бомбардировщики, гиперзвуковые ракеты, тактическое ядерное оружие и современные подводные лодки.

«ВМФ России расширяет свои операции по всему миру и приближается к американским берегам. Москва продолжает атаковать наши компьютерные сети. Мы ожидаем, что в возможном конфликте Россия будет угрожать кибернетическим или кинетическим ударом по континентальной части США. Если не контролировать ситуацию, Россия будет продолжать подрывать основанный на правилах порядок и угрожать нашей родине», - подчеркивается в Навигационном плане.

«Неспособность сохранить наше преимущество на море сделает Америку уязвимой. Мы должны решительно двигаться - и сделаем это сейчас», - подчеркивается в документе.

Чтобы Америка сохранила контроль над морями, США намерены ускорить развитие более крупного и более смертоносного флота будущего. Как уже отмечалось, для этого будет проведена его интеграция с корпусом морской пехоты и береговой охраной для создания единой общедоменной военно-морской мощи.

Военно-морские силы США, действующие в составе Объединенных сил, играют жизненно важную роль в решении проблем, связанных с долгосрочным соперничеством с Китаем и Россией.

«Мы будем оспаривать чрезмерные морские претензии некоторых государств, осуществляя переходы морем и летая там, где это разрешено международным правом. Мы также будем расширять наше информационное преимущество и возможность принимать решения, постоянно отслеживая деятельность на море, чтобы противостоять и разоблачать злоумышленников», - пишут американские военно-морские теоретики.

Согласно Навигационному плану, военно-морским силам США требуется большее количество подводных лодок, большее количество (но меньшего водоизмещения) надводных боевых единиц, более смертоносные наступательные возможности, множество интегрированных беспилотных платформ (надводных, подводных и действующих в воздушной сфере) и современные средства стратегического сдерживания.

Сегодня в эксплуатации находится почти 70% парка, который будет у США к 2030 году, отмечается в Навигационном плане.

«Поддержка кораблей и самолетов абсолютно необходима для удовлетворения будущих потребностей. Мы будем ускорять работу по своевременной доставке кораблей, подводных лодок и самолетов, не подлежащих техническому обслуживанию», - утверждается в документе.

Соревнование за контроль над морями и океанами будет проходить в информационной и космической областях и во всем электромагнитном спектре. Поддержка отказоустойчивой архитектуры командования и управления, связи, компьютеров, киберпространства, разведки, наблюдения, разведки и наведения как никогда актуальна, фиксируется в Навигационном плане.

«Мы разрабатываем и внедряем больше возможностей для нанесения летального и нелетального воздействия на морские, воздушные, космические и береговые цели. К ним относятся ракеты, торпеды, мины, кибероружие и устройства, нацеленные на электромагнитный спектр, а также на морские и подводные системы. Мы также используем существующие платформы и проектируем будущие для доставки оружия большей дальности и скорости, такого как гиперзвуковые ракеты», - пишут американские теоретики. Также в Навигационном плане предусматривается возможность использования систем направленной энергии и радиоэлектронной борьбы.

При этом в документе отмечается, что численность - не единственный важный фактор. Гораздо важнее состав флота.

В соответствие с этим, главным приоритетом ВМС США признается программа ракетных подводных крейсеров стратегического назначения класса Columbia.

Беспилотные платформы также будут играть жизненно важную роль в составе будущего флота США. Успешная интеграция беспилотных платформ - под водой, на воде и над морем - дает командирам ВМС США лучшие возможности сражаться и побеждать в оспариваемых пространствах. Они расширят возможности американского флота в области разведки и наблюдения, увеличат глубину воздействия на противника и предоставят дополнительные средства для обеспечения снабжения распределенных сил ВМС, утверждается в документе.

В будущем американском флоте делается упор на большее количество меньших по водоизмещению надводных кораблей, таких как новые фрегаты класса Constellation. Развертывание большего числа более доступных и небольших надводных боевых единиц позволит ВМС США действовать более распределенным образом как в мирное, так и военное время.

Это не уменьшает потребности в авианосцах или крупных надводных средствах ведения боевых действий на море в будущем.

«Наши авианосцы с ядерными энергетическими установками остаются самыми универсальными аэродромами в мире и предоставляют нашим национальным лидерам ценные возможности на протяжении всего периода соревнований», - пишут теоретики США.

Авианосцы класса Gerald R. Ford, оснащенные палубными самолетами с большой дальностью полета и семейством систем нового поколения, обеспечат ВМС США подавляющую огневую мощь в оспариваемых пространствах. Кроме того, перспективный корабль большого водоизмещения DDG Next будет обладать существенно большими боевыми возможностями, чем эсминцы типа Arleigh Burke.

«Долгосрочное глобальное морское соревнование, с которым мы сталкиваемся сегодня, требует от нас принятия конкурентоспособных и устойчивых подходов для обеспечения комплексной универсальной морской мощи, необходимой Америке для победы», - такой вывод делается в заключение Навигационного плана.

«По большому счету, Навигационный план - название достаточно условное. На самом деле этот документ представляет собой видение перспективного облика военно-морских сил и набор решений, необходимых для достижения господства в Мировом океане. Можно даже сказать, что это своеобразный план строительства флота», - рассказал «Газете.Ru» экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, Навигационный заслуживает самого внимательного изучения.

Михаил Ходаренок