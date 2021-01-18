Киев переходит на американские бронежилеты – нацуниверситет обороны Украины им. генерала армии СССР Черняховского

В 2021 году Министерство обороны Украины будет закупать бронежилеты, соответствующие стандартам НАТО.

Об этом сообщает Управление информации и прессы Минобороны, пишет УНИАН.

В Министерстве обороны разработана собственная техническая спецификация «Бронежилет модульный». До этого Вооруженные силы и воинские формирования в Украине закупку бронежилетов осуществляли с коммерческими техническими условиями. Теперь такие требования впервые установило оборонное ведомство, сообщил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, к технической спецификации применены требования государственных и военных стандартов. Кроме того, для проверки оценки соответствия качества бронежилета используется стандарт армии США (NIJ Standard-0101.06). Также Министерство обороны предусмотрело все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков.

«По этой документации уже в 2021 году будут проведены закупки бронежилетов для нужд ВС Украины. Это - общевойсковой бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель - Сухопутные войска. Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегченную модель», - сказал Таран.

Бронежилет модульный ТС А01XJ.29423-287: 2020 имеет модульную структуру и состоит из базовой конструкции, которая может иметь дополнительную комплектацию защитными элементами. Сохраняет баллистические свойства после замачивания - как на 1 час по ГОСТу, так и в соответствии с STANAG 2920 - на 24 часа в морской воде. Жесткие требования есть к упаковке этих мягких элементов, которые «держат» осколок: они должны быть вложены в защитные пакеты, обеспечивающие огне- и водоупорность. Раньше такого в украинских бронежилетах не было.

Военные (исследовательские) испытания бронежилетов проведены в Центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ. После испытаний исследовательские предметы переданы в Научно-испытательный отдел Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, который проверил их баллистическую стойкость.